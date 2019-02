Sport | Donnerstag, 07. Februar 2019 Donnerstag, 07. Februar 2019

Falk Westerich aus Ruppertshofen ist Landestrainer für Vielseitigkeitsreiten

Der Deschenhof in Ruppertshofen wird im Reitsport immer mehr zum echten Leistungszentrum. Der 33 -​jährige Falk Westerich ist schon länger Mitglied im Bundeskaders der Vielseitigkeitsreiter und wurde nun auch noch zum neuen Landestrainer für Baden-​Württemberg berufen.

Schon bald wird er auf dem Deschenhof einen Landeslehrgang anbieten, denn die Reithalle und das Freigelände bieten optimale Vorausetzungen dafür. Wie der junge Unternehmer sein neues Amt angehen will, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

