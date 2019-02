Sport | Freitag, 08. Februar 2019 Freitag, 08. Februar 2019

Faszination Schlittenhunderennen: Ein Gmünder Ehepaar startet bei Wettkämpfen

Galerie (1 Bild)

Foto: Dog Paparazzi

Wer kennt nicht die alten Verfilmungen der Jack-​London-​Romane über den Goldrausch in Alaska? Die heimliche Hauptrolle darin spielen Hunde, die ein bisschen wie Wölfe aussehen und das Laufen im Blut haben. Ein Ehepaar aus Gmünd hat mit ihren beiden Schlittenhunden das Wettkampffieber so richtig gepackt.

9

Ein richtig alter Hase ist Markus Pfarrkircher in Sachen Schlittenhunderennen noch nicht. Erst vor etwa zwei Jahren hat er diesen Sport für sich entdeckt – und weil seine Ehefrau Elvira ebenfalls davon begeistert ist, haben die beiden inzwischen ein recht zeitintensives gemeinsames Hobby. Zumindest einer der beiden Söhne hat auch schon Interesse signalisiert. Was die Familie so am Schlittenhunderennen fasziniert, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 29 Sekunden.