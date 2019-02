Blaulicht | Samstag, 09. Februar 2019 Samstag, 09. Februar 2019

„Falscher Alarm“ — kleine Verpuffung

Am Samstag, gegen 0 : 30 Uhr, löste ein lauter Knall im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gmünderstraße in Heubach einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Die Feuerwehren Heubach, Lautern, Schwäbisch Gmünd, Böbingen, Bartholomä und Mögglingen wurden alarmiert und waren mit insgesamt 93 Mann im Einsatz

Es handelte sich vermutlich um einen technischen Defekt der Gasheizung, weshalb es zu einer kleinen Verpuffung kam. Die Feuerwehr konnte keinen Gasaustritt feststellen. Es kam zu keinem Sachschaden und Personenschaden.

