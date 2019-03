Sport | Freitag, 01. März 2019 Freitag, 01. März 2019

Mirko Doll bleibt beim TSGV Waldstetten

Mirko Doll wird beim Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten über diese Saison hinaus an der Seitenlinie stehen. Die Verantwortlichen des TSGV haben sich mit dem Trainer auf eine Vertragsverlängerung für das Spieljahr 2019 /​ 20 verständigt.

Via Pressemitteilung teilt der TSGV Waldstetten mit, dass sich die Verantwortlichen und die Mannschaft sehr freuen, dass die erfolgreiche Arbeit von Mirko Doll beim TSGV auch in der nächsten Saison fortgesetzt wird. Der Sportliche Leiter Markus Diezi sagt: „Wir sind alle davon überzeugt, dass die Entwicklung noch nicht am Ende angekommen ist und noch genügend Potenzial zur Weiterentwicklung vorhanden ist.“ Unisono bestätigen Abteilungsleiter Klaus Schmid, Diezi und Teammanager Manuel Barth: „Wir sind mit seiner Arbeit hochzufrieden und freuen uns sehr, dass diese auch in der nächsten Saison fortgeführt wird. Über seine fußballerische Kompetenz hinaus ist er ein toller Mensch, mit dem es riesig Spaß macht, zusammenzuarbeiten.“







