Ostalb | Mittwoch, 13. März 2019 Mittwoch, 13. März 2019

13 Haarspenden in drei Wochen

Foto: nb

„Man bewegt nicht die Welt damit, aber man macht ein Kind mit seiner Spende glücklich.“ Nur wenige Wochen sind vergangen, seit Kathrin Tröger aus Iggingen mit diesem einen Satz erklärt hat, warum sie einen großen Teil ihrer Haarpracht – 42 Zentimeter – spenden möchte. Der 22 . Februar war zugleich der Beginn der 100 -​Tage-​Challenge „Wie viele Zöpfe sammelt die Ostalb?“ Der aktuelle Zwischenstand liegt bei 5 , 28 Meter.

2017

100

Wenn Friseurmeisterin Eva Hofielen die Bilder all jener Kinder sieht, die eine der Echthaar-​Perücken überreicht bekommen haben, dann geht ihr das Herz auf. Es war das Jahr, als sie über das Internet von dem Non-​Profit Verein „Die Haarspender“ erfuhr, der ein Jahr zuvor in Wien gegründet wurde. Das Ziel: Kranken Kindern mit kostenlosen Echthaar-​Perücken zu helfen. In der Donnerstagausgabe berichtet die Rems-​Zeitung über den aktuellen Stand der-​Tage-​Challenge „Wie viele Zöpfe sammelt die Ostalb?“ und die Haarspenden aus ganz unterschiedlichen Orten.

Nicole Beuther

