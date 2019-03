Sport | Samstag, 16. März 2019 Samstag, 16. März 2019

Eindrücke vom 33 . Gmünder Stadtlauf

Fotos: Lämmerhirt

An diesem Wochenende ist die 33 . Auflage des Gmünder Stadtlaufs über die Bühne gegangen und am Ende waren Läufer und Organisatoren vor allem froh, dass der Regen am Morgen aufgehört hatte. Den Hauptlauf über die 21 -​Kilometer-​Halbmarathon-​Distanz hat sich zum dritten Mal nacheinander Johannes Großkopf gesichert.

195 Kinder beim Bambinilauf sind Rekord gewesen und auch bei der zweiten Auflage des Handicap-​Laufs waren es mehr Teilnehmer als noch bei der Premiere. Insgesamt waren die Organisatoren somit zufrieden.







Alles weitere zum Stadtlauf lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung. EinigeVideos sind bereits auf unserer Facebook-​Präsenz (www​.face​book​.com/​r​e​m​s​z​e​itung) zu sehen.



Timo Lämmerhirt

