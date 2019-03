Ostalb | Sonntag, 17. März 2019 Sonntag, 17. März 2019

Das 367 . Patriziusfest in Hohenstadt stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Konfessionswechsels vor 440 Jahren. Mit Pfarrer Andreas Theuerer hielt erstmals ein verheirateter katholischer Priester, der auch noch ein direkter Nachfahre des ersten evangelischen Pfarrers in Hohenstadt, Melchior Gärtner, ist, die Festpredigt.

Bei durchwachsenem Wetter haben nicht so viele Besucher wie in den vergangenen Jahren am Patriziusfest mit Festgottesdienst und Reitersegnung teilgenommen. In diesem Jahr fiel der eigentliche Patriziustag wieder direkt auf den Sonntag und so feierten die Hohenstädter mit ihren Besuchern, darunter auch Pilgern, die zu Fuß gekommen waren, ihren Schutzheiligen mit einer eindrucksvollen Wallfahrtsmesse und einem gelungenen Kirchenkonzert. Die Rems-​Zeitung berichtet in der Montagausgabe.

