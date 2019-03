Blaulicht | Montag, 25. März 2019 Montag, 25. März 2019

Winnenden: Elfjähriger Junge wird vermisst

Die Kripo sucht nach wie vor nach dem vermissten 11 Jahre alten Hisam Almsto aus Winnenden und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise! Wer hat den Jungen seit Freitag, 12 : 30 Uhr, gesehen? Wer kennt den Jungen und kann Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort geben? Wer hat den Jungen in der Vergangenheit an Örtlichkeiten in Winnenden oder anderswo gesehen? Hinweise werden von der Kriminalpolizei Waiblingen, Telefon 07151 /​ 950 – 0 entgegen genommen.

Der Junge hat am Freitag, um 12 : 30 Uhr die Stöckachschule in Winnenden verlassen und ist seitdem verschwunden. Eine Suche, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Personensuchhunden, verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen ergaben bislang keinerlei Hinweise zum Grund seines Verschwindens, bzw. zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort. Die Suche wird heute fortgesetzt. Bei dem Buben handelt es sich um einen Flüchtling aus dem Irak. Er ist im Mai 2018 in die Bundesrepublik eingereist und in einer Wohngruppe in Winnenden untergebracht. Er spricht deutsch. Der Junge ist circa 150 cm groß, südasiatische Erscheinung. Er trug zuletzt khakifarbene Oberbekleidung mit Kapuze, schwarze Schuhe und schwarze, fingerlose Handschuhe.





Ein Foto des Vermissten findet man hier.





Heinz Strohmaier

