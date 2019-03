Blaulicht | Dienstag, 26. März 2019 Dienstag, 26. März 2019

Mit 112 km/​h statt mit 50 km/​h

Am Montag führten Polizeibeamte zwischen 14 . 15 und 15 . 15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Nähe des Flugplatzes in der Beiswanger Straße in Heubach durch. Dabei waren sieben Verkehrsteilnehmer bedeutend zu schnell unterwegs und müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

29

50

112

480

Trauriger „Tagessieger“ war ein-​jähriger Renault-​Fahrer, der innerorts bei erlaubtenkm/​h mitkm/​h gemessen wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw keine Zulassung besaß und der Fahrer mit einem nahezu luftleeren Reifen unterwegs war. Den Renault wollte er am Nachmittag bei einem Kfz-​Verwerter entsorgen. Die Folgen für den Raser in Zusammenhang mit dem Geschwindigkeitsverstoß sind ein Bußgeld in Höhe vonEuro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

