Blaulicht | Freitag, 29. März 2019 Freitag, 29. März 2019

Wohnhausbrand in Urbach

Galerie (1 Bild)

Ein Wohnhausbrand in Urbach in der Beckengasse beschäftigt die Feuerwehr seit dem frühen Freitagmorgen. Unterstützung bekommen die Kollegen der FFW aus Plüderhausen, Schorndorf, Fellbach und Welzheim.

Seit etwa 7 . 30 Uhr sind die Rettungsdienste und Feuerwehren wegen eines Brandes eines Mehrfamilienhauses in der Beckengasse im Großeinsatz. Bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Das einsturzgefährdete Gebäude konnte bislang von der Feuerwehr nicht betreten werden. Der Löschangriff wird wohl ausschließlich von außen durchgeführt und dauert derzeit noch an (Stand 9 Uhr). Bislang geht man von zwei verletzten Bewohnern aus, die sich selbst aus dem Gebäude begeben konnten. Ob sich noch weitere Personen im Gebäude befinden, ist derzeit unklar.

ERGÄNZUNG:

Eine Person konnte sich durch einen Sprung aus dem Haus retten. Eine Person soll leicht und eine schwer verletzt worden sein. Ein 62 -​Jähriger wurde offenbar tot im Gebäude aufgefunden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

36 Sekunden Lesedauer

314 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 75