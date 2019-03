Sport | Samstag, 30. März 2019 Samstag, 30. März 2019

Rückschlag im Abstiegskampf: Normannia Gmünd verliert in Linx mit 1 : 2

In der Oberliga Baden-​Württemberg sind die Fußballer des 1 . FC Normannia Gmünd am 25 . Spieltag beim SV Linx angetreten und haben sich am Ende mit 1 : 2 ( 1 : 2 ) geschlagen geben müssen.

Bei diesem Spielstand sollte es bis zum Schluss bleiben, weshalb Normannia Gmünd durch diese 1 : 2 -Niederlage bei einem direkten Abstiegskonkurrenten einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen musste. Der Vorsprung des auf Platz 14 rangierenden SV Linx auf die zwei Positionen dahinter stehende Normannia beträgt zwölf Punkte.







Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 1 . April.



Bereits die Hinrundenbegegnung war mit demselben Ergebnis ausgegangen. Nur mit einem anderen Sieger, war doch der Normannia am. September des vergangenen Jahres vor heimischem Publikum gegen den SV Linx der erste Saisonerfolg gelungen.An diesem Samstag geriet die Mannschaft von Trainer Holger Traub bereits nach sieben Minuten durch ein Tor von Marc Rubio in Rückstand. Doch es dauerte nicht lange, bis die Normannen ausgleichen konnten. Simon Knecht war in der. Minute per Kopf zur Stelle und erzielte das. Der SV Linx schlug allerdings zurück.Minuten waren gespielt, da traf wiederum die Nummer neun der Gastgeber, Marc Rubio, zur erneuten Führung.

