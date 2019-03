Lotto-​Millionär aus dem Remstal

Rems-Murr | Montag, 04. März 2019 Montag, 04. März 2019

Großes Glück für einen Lotto-​Spieler aus dem Remstal: Er knackte am Samstag mit kuriosen Zahlen den Jackpot. Sein Gewinn: 1 029 334 , 30 Euro. Der Tipper aus dem Remstal sagte für die Ziehung am Samstag die außergewöhnlich hohen Gewinnzahlen 38 , 41 , 42 , 46 , 48 und 49 korrekt voraus. Auch die passende Superzahl 6 war auf seinem Spielschein aufgedruckt.

Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zuMillionen. Bundesweit war der Schwabe mit der Kombination allerdings nicht der Einzige. In Niedersachsen (x) und Rheinland-​Pfalz gab es weitere Volltreffer. Die Jackpotsumme wird aufgeteilt: Jeder der vier Glückspilze darf sich über genauEuro freuen – komplett steuerfrei ausbezahlt.Wer hinter dem Gewinner aus Baden-​Württemberg steckt, ist der Lottogesellschaft bekannt. Der Tipper gab seinen Spielschein mit Kundenkarte in einer Annahmestelle ab. Er stammt aus einer Gemeinde im Remstal. In den nächsten Tagen erhält er per Post ein Schreiben mit allen Details zum Gewinn. Lotto Baden-​Württemberg bietet ihm überdies einen Besuch in der Stuttgarter Zentrale an. Dort gibt ein erfahrenes Team Verhaltenstipps für die erste Zeit als Millionär.Der Samstagscoup ist der dritte baden-​württembergische Millionengewinn des Jahres. Die vorherigen Treffer fielen Ende Januar im Ostalbkreis und Anfang Februar im Main-​Tauber-​Kreis an.

