Ostalb | Mittwoch, 06. März 2019 Mittwoch, 06. März 2019

Schurzwäsche bei den Wäschgölten

Fotos: Gerhard Nesper

Eine lange und schöne Fasnetsaison endete für die Waldstetter Wäschgölten mit der Schurzwäsche am gestrigen Aschermittwoch vor dem Rathaus und der anschließenden Gedenkfeier im Squash & Fit.

Angeführt vom Präsidenten Martin Ehmann, den Oberwäschweibern Elke Kamitz und Claudia Schlosser und einigen getreuen Wäschweibern traf sich die Trauergemeinschaft mit betrübten Gesichtern und ganz in schwarz gekleidet zur obligatorischen Schurzwäsche vor dem Rathaus, um die. Jahreszeit zu beenden und die Waldstetter Fasnet zu Grabe zu tragen. Allerdings nur für ein paar Monate. Trotz mancher Träne konnte man auch das eine oder andere lachende Auge erkennen, denn der Motivwagen der Wäschgölten errang beim Gmünder Faschingsumzug den. Platz. Nachdem die Wäschweiber das getan hatten, was sie dem Namen nach sonst auch tun, nämlich ihre Schürzen waschen und zum Trocknen aufhängen, ging es zum „Leichenschmaus“ ins SquashFit. Näheres dazu steht in der Donnerstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

