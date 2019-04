Blaulicht | Montag, 01. April 2019 Montag, 01. April 2019

Altkleider-​Container vorsätzlich in Brand gesteckt

Symbolfoto: Rems-​Zeitung

In der Zimmerbacher Straße in Durlangen kam es am Sonntagabend gegen 21 Uhr zum Brand eines Altkleider-​Containers.

Die Freiwillige Feuerwehr Durlangen war mitEinsatzkräften, drei Fahrzeugen sowie zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Der Container wurde vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Hinweise bittet an die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel./​

