Dieter Gerstlauer: Drei Jahrzehnte der Chef im Durlanger Rathaus

An diesem Karfreitag kann Dieter Gerstlauer auf 30 Jahre als Bürgermeister zurück blicken. Am 29. März 1994 wurde er erstmals zum Bürgermeister in der Gemeinde Durlangen gewählt; in drei weiteren Wahlen schenkten ihm die Durlangerinnen und Durlanger erneut das Vertrauen. Seine vierte Amtszeit läuft noch zwei Jahre.

Freitag, 29. März 2024

Gerold Bauer

Dieter Gerstlauer ist zwar mittlerweile das Urgestein unter den Bürgermeistern im Gmünder Raum. Nach wie vor ist er aber am Puls der Zeit und lenkt aktiv und mit Erfolg die Geschicke der Gemeinde Durlangen. Dabei ist Gerstlauer keiner, der immer gerne von sich reden macht oder Pressetermine ansetzt, damit er mal wieder in der Zeitung kommt. Es gehört zu jenen Menschen, die gerne im Stillen arbeiten.





Am Ostersamstag blickt die Rems-​Zeitung auf sein Wirken!



