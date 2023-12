Kinder haben gefeiert: 60 Jahre „Christoph-​von-​Schmid-​Schule“ in Durlangen

Fotos: gbr/​rz

Vor exakt 60 Jahren wurde die neue Christoph-​von-​Schmid-​Schule in Durlangen eingeweiht. Namenspatron war ein katholischer Priester, Autor und Pädagoge. Sein Spezialgebiet war die Erziehung und Bildung von Kindern. Was vielen auch nicht bewusst ist: Er hat das Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“ geschrieben.

Freitag, 22. Dezember 2023

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Auf den Tag genau 60 Jahre nach der Einweihungsfeier an der Christoph-​von-​Schmid-​Schule feierten die Grundschulkinder dort am Donnerstag den runden „Geburtstag“ ihrer Schule. Dazu gab es zunächst in der Kirche einen Gottesdienst, dann trafen sich Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern im Schulhaus. Die Kinder hatten sich gut auf diesen Tag vorbereitet, um der Feier mit Gesang, Wortbeiträgen und Tanz einen besonderen Rahmen zu geben.





Lesen Sie am 22. Dezember mehr über diese gelungene Feier — und darüber, warum und wie es seinerzeit zum Bau eines zentral gelegenen neuen Schulhauses kam!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



172 Aufrufe

135 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen