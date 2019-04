Blaulicht | Donnerstag, 11. April 2019 Donnerstag, 11. April 2019

Suche nach vermisster Person erfolgreich

Galerie (1 Bild)

Ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Stuttgart und mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Donnerstagabend zwischen 19 . 30 und 21 Uhr in Untergröningen im Einsatz. Laut Aussage der Polizei wurde nach einem schwarzen Fahrzeug Ausschau gehalten; der Insasse hatte angedroht, sich das Leben zu nehmen. Auch ein Krankenwagen und ein Notarzt waren aus diesem Grund vor Ort in Untergröningen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, konnte die Person lebend gefunden werden.

