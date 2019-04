Sport | Mittwoch, 03. April 2019 Mittwoch, 03. April 2019

1 : 1 zwischen Ebersbach und Waldstetten

Galerie (1 Bild)

Archivfoto: Kessler

In der zweiten Fußball-​Landesliga-​Staffel haben sich der SV Ebersbach und der TSGV Waldstetten mit einem 1 : 1 – ( 1 : 0 )-Unentschieden getrennt. Nach dem SVE-​Führungstreffer durch Caglar Celiktas gelang Valerio Avigliano in dieser Nachholpartie kurz vor Schluss noch der Waldstetter Ausgleichstreffer.

29





Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 4 . April.



Beide Mannschaften hatten ihren Anteil an einem spielerisch wie technisch sehenswerten Spiel. In den ersten zehn Minuten spielte sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab. Als dann die Waldstetter das Spiel immer besser unter Kontrolle bekamen, fiel in der. Minute wie aus dem Nichts der Führungstreffer für den SV Ebersbach. Die Hausherren konnten durch Caglar Celiktas ihre erste nennenswerte Chance prompt verwerten. Nach einer Unachtsamkeit konnte Bernd Stegmaier noch parieren, ehe der Abpraller zu Celiktas gelangte, der sich diese Chance nicht entgehen ließ. Die Heimelf stand kompakt und ließ bis zur Halbzeit nur zwei Waldstetter Halbchancen durch einen Freistoß von Mario Schmid sowie einen Abschluss von Jannik Kurfess zu. Dem TSGV fehlte die nötige Entschlossenheit im Spiel nach vorne, um für mehr Torgefahr zu sorgen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Alex Vogt

44 Sekunden Lesedauer

131 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 69