Landesehrennadel für Helmut Argauer

Polizeirevierleiter, Sänger, Karnevalist, Initiator, Ideengeber und begeisterter Ehrenamtler: Helmut Argauer hat viele Facetten. Für seine vielseitigen Verdienste hat dem 61 -​jährigen Aalener beziehungsweise Ur-​Weststädter Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Ehrennadel des Landes Baden-​Württemberg zuerkannt. Verliehen hat sie ihm am Donnerstagabend Aalens Oberbürgermeister mit der umgelegten Amtskette.

Und zwar in einem ziemlich festlichen Rahmen: GutGäste waren gekommen, Kollegen von Argauer, Wegbegleiter, Vertreter aus Politik und Gesellschaft, Polizeipräsident Roland Eisele (Laudatio). Und die Polizeikapelle Ostalb spielte auf, die der Geehrte übrigens auch mit Kollegen gründete. „One moment in time“ spielte sie im Rathaus-​Foyer. Mehr zum Festakt am Freitag in der Rems-​Zeitung.

