Beim Igginger Ostermarkt geht es hoch her

Der Igginger Ostermarkt kann sich sehen lassen. Das belegen schon die vielen Gäste, die sich am Sonntag rund um das Rathaus eingefunden hatten und die das Rathaus bevölkerten, dass kaum noch ein Durchkommen möglich war.

Die zahlreichen Händler, die hier Kunsthandwerkliches und Schönes anboten, die vielen Stände, die für das leibliche Wohl sorgten und nicht zuletzt das durchgängige Programm zogen die Menschen magnetisch an. Für die Kinder bot das DRK Iggingen, die Jugendfeuerwehr und Clowns und Gaukler ein tolles Programm. Musikalisch sorgten alle Igginger Chöre für Unterhaltung.







Was Bürgermeister Klemens Stöckle zum Igginger Ostermarkt sagt, können sie am 8 . April in der Rems-​Zeitung lesen.

