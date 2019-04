Sport | Sonntag, 07. April 2019 Sonntag, 07. April 2019

Empfang in Waldstetten für Carina Vogt

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Kessler

Skispringerin Carina Vogt ist im Rathaus ihrer Heimatgemeinde Waldstetten von Bürgermeister Michael Rembold empfangen worden. Glückwünsche für ihren im Februar mit den deutschen Damen gewonnenen fünften Weltmeistertitel erhielt sie zudem von Landrat Klaus Pavel und dem Gmünder Sportbürgermeister Joachim Bläse.

27

Rembold würdigte Vogt anschließend als eine Vorzeigeathletin und Mutmacherin, als sportliches Aushängeschild und als eine echte Sympathieträgerin. Er hob ihre Erfolge in den vergangenen fünf Jahren hervor. „Sie hat eigentlich alles in ihrem Leben erreicht, was eine Sportlerin erreichen kann.“ Dieser Empfang sei Ausdruck einer großen Ehrerweisung, Anerkennung und Wertschätzung. Eine Geste der Sympathie für Vogt von der Gemeinde Waldstetten, der Stadt Schwäbisch Gmünd und des gesamten Ostalbkreises, zählten doch auch Landrat Klaus Pavel und der Gmünder Sportbürgermeister Joachim Bläse zu den Gratulanten. Pavel überbrachte die Glückwünsche im Namen der Bürgerschaft der gesamten Ostalb an eine „herausragende Sportlerin und die große Dame des Skisports“.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8 . April.



Nachdem Carina Vogt vom Nachwuchs des Waldstetter Skiteams und vom Spielmanns– und Fanfarenzug Waldstetten unter der Leitung von Michael Henkel willkommen geheißen wurde, war es Bürgermeister Michael Rembold vorbehalten, seinen Stolz und den Stolz der Gemeinde, so eine erfolgreiche Sportlerin „in unserer Mitte“ zu haben, zum Ausdruck zu bringen. Er begrüßte „unsere erfolgreichste Skispringerin aller Zeiten. Unsere Olympiasiegerin. Unsere fünffache Weltmeisterin, die jetzt auch Weltmeisterin im Teamwettbewerb ist. Unsere Mitbürgerin Carina Vogt.“ Überschwänglich fiel der Applaus aus – so ist es die-​Jährige in der Heimat gewohnt.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Alex Vogt

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer

147 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 63