FCH unterliegt Primus 1 . FC Köln mit 0 : 2

Auf die Pokalsensation das i-​Tüpfelchen setzen, das ist das erklärte Ziel beim Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim vor der Partie gegen den 1 . FC Köln gewesen.

Bereits nach drei Minuten scheiterte Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer aus spitzem Winkel an Kölns Schlussmann Timo Horn. Da wirkte die erste Aktion der Gäste fast überraschend: Christian Clemens spielte einen schönen Diagonalball auf Jhon Cordoba, der auf Clemens ablegte und dessen Flanke in der Mitte Dominick Drexler per Kopf zum 1 : 0 verwertete ( 10 .).



Nur zwei Minuten später probierte es Robert Andrich auf der anderen Seite volley, Horn hielt das Leder aber fest ( 12 .). Ein Schuss von Johannes Geis verfehlte dann noch einmal deutlich das Ziel ( 14 .), ehe die Partie etwas an Fahrt verlor. Nach einem langen Ball von Marnon Busch war Robert Glatzel frei durch, wurde aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen — es war eine Fehlentscheidung ( 22 .).

Dann aber kamen wieder die Kölner. Nachdem Busch nur unzureichend per Kopf klärte, gelangte der Ball zu Florian Kainz, der den Ball auf das Tornetz zirkelte ( 27 .). Je länger die Partie dauerte, desto mehr übernahm der Primus die Kontrolle.





Den ausführlichen Spielbericht von unserem Sportredakteur Timo Lämmerhirt lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8 . April.



Das Selbstbewusstsein des FCH nach diesem denkwürdigenim Pokal beim Deutschen Rekordmeister Bayern München war in der gesamten Voith-​Arena greifbar und das spiegelte sich auch auf dem Rasen wider.

