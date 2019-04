Blaulicht | Montag, 08. April 2019 Montag, 08. April 2019

Alkohol: Nach Unfall geflüchtet

Rund 30 . 000 Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagmorgen am Kreisverkehr Rektor-​Klaus-​Straße/​Bahnhofstraße in Schwäbisch Gmünd ereignete. Im Kreisverkehr war gegen 3 . 30 Uhr der Fahrer eines Audi S 6 zu schnell unterwegs, sodass er gegen den Randstein stieß, die Kontrolle über seine Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam, zunächst eine Ampel überfuhr und letztlich einen Lichtmast rammte, sowie gegen eine Hausmauer prallte.

Es entstand Sachschaden von rundEuro. Der Audi wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich zweiundJahre alte Männer im Fahrzeug befunden hatten. Nach dem Unfall montierten sie die Kennzeichen ab und rannten beim Eintreffen der Polizei davon. Letztlich konnten sie später im Bereich des Kalten Marktes angetroffen und dingfest gemacht werden. Beide waren alkoholisiert, so dass sie jeweils mit zur Blutentnahme mussten. Die Ermittlungen bezüglich des verantwortlichen Fahrers dauern an.

