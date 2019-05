35 : 23 gegen den SV Fellbach: TSB Gmünd gewinnt württembergische Meisterschaft

Mit einem souveränen 35 : 23 -Heimsieg gegen den SV Fellbach und dem Gewinn der württembergischen Meisterschaft haben die Handballer des TSB Gmünd ihre Aufstiegssaison noch einmal krönen können.

Das Duell gegen den Titelträger der Württembergliga Nord verlief nur anfangs ausgeglichen und bekam der Meister der Württembergliga Süd so nach und nach immer besser in Griff.



In einer ausgeglichenen Anfangsphase profitierte der SV Fellbach von mehreren gehaltenen Bällen von Torhüter Benjamin Krotz und ging beim 1 : 0 , 2 : 1 , 4 : 3 und 6 : 5 viermal in Führung. Doch weil sich auch Sebastian Fabian im Tor des TSB Gmünd mehrere Male auszeichnen konnte, blieben die Hausherren vor 400 Zuschauern in der Großsporthalle stets dran und zogen durch Yannik Leichs, der den verletzt ausgefallenen Aaron Fröhlich auf der Spielmacherposition glänzend vertrat, nach einer Viertelstunde beim 8 : 6 erstmals mit zwei Toren in Front. Jan und Felix Häfner steuerten die letzten beiden TSB-​Tore im ersten Abschnitt zur 12 : 8 -Halbzeitführung bei.

Zu einer eindeutigen Angelegenheit entwickelte sich dann die zweite Hälfte. Die Mannschaft von Trainer Stefan Klaus bestimmte mehr und mehr das Geschehen, überzeugte sowohl hinten als auch vorne und lag beim 30 : 20 ( 55 .) erstmals mit zehn Toren in Führung. Lukas Waldenmaier traf mit der Schlusssirene zum 35 : 23 -Endstand.



Direkt im Anschluss überreichte der langjährige Bundesliga-​Schiedsrichter und aktuelle Männer-​Spielwart des Handballverbandes Württemberg, Klaus Glocker, dem TSB Gmünd den Wimpel für die württembergische Meisterschaft.







Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 20 . Mai.



