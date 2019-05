Normannia Gmünd verliert in Nöttingen mit 1 : 3

Auch im letzten Auswärtsspiel und damit 16 . Versuch ist dem Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd in der Fremde kein Sieg gelungen. Beim FC Nöttingen agierte der als Absteiger bereits feststehende FCN mehr als ebenbürtig, unterlag aber mit 1 : 3 . Den zwischenzeitlichen 1 : 2 -Anschlusstreffer erzielte Fabian Kolb.

Die erste Halbzeit ging nach Torchancen ganz klar an die Gäste. Selbst die Nöttinger Fans waren vom starken Spiel der Gäste überrascht. Sätze wie „Die Gmünder müssen zur Halbzeit 3 : 0 führen“ und „So spielt doch kein Absteiger“, waren zu hören. Nöttingens Trainer Michael Wittwer meinte nach dem Spiel: „Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Chancen zugelassen und müssen uns bei unserem Torwart und der schwachen Chancenverwertung der Gmünder bedanken, dass wir mit einem 0 : 0 in die Halbzeit gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir ruhig abgewartet und unsere Konterchancen eiskalt genutzt.“ Dem konnte Normannia-​Trainer Holger Traub nicht widersprechen: „Wir haben uns gut vorbereitet und wollten unbedingt unseren ersten Auswärtsdreier. Durch Kampf, Mut und spielerisch starke Momente waren wir über 90 Minuten ein gleichwertiger Gegner.“ Traub betonte, dass es dem FCN gelang, „mindestens drei Chancen spielerisch zu kreieren, die wir ausgelassen haben, weil uns auch etwas das Glück fehlte.“ In der Halbzeit habe man eine Feinjustierung vorgenommen. „Wir sind gut in die zweite Hälfte gekommen. Aber dann sorgt ein Stellungsfehler für ein Gegentor, wie wir es zu oft bekommen. Bei den Toren zwei und drei produzieren wir durch ein fahrlässiges Abspiel jeweils einen Ballverlust, den Nöttingen einfach optimal ausnutzt.“





Den ausführlichen Spielbericht von Claus-​Jörg Krischke lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 20 . Mai.



Dass wieder eine Niederlage herauskam, war neben der Gmünder Abschlussschwäche auch starken Kontern der Gastgeber, die von den Normannen selbst eingeleitet wurden, geschuldet. Obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, sahen die Zuschauer am vorletzten Spieltag ein spannendes Spiel. Dies lag daran, dass sich derNöttingen für dasin Bahlingen rehabilitieren wollte und die Normannen ihren ersten Auswärtsdreier einfahren wollten.

