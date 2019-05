Peter Frömmel wird Co-​Trainer beim TSGV Waldstetten

Beim Fußball-​Landeesligisten TSGV Waldstetten läuft es derzeit rund. Das Landesliga-​Team kämpft um den zweiten Tabellenrang. Die zweite Mannschaft hat den A-​Liga-​Klassenerhalt fast geschafft. Die Weichen für die neue Saison wurden mit wichtigen Vertragsverlängerungen und hochkarätigen Neuverpflichtungen schon gestellt. Nun verstärkt der TSGV sein Trainerteam um Mirko Doll ab der nächsten Saison mit Peter Frömmel. Doll selbst hatte beim Trainerkollegen angefragt.

Der-​jährige Peter Frömmel ist ein Donzdorfer Urgestein. Er entstammt einer Sportlerfamilie und kann auf einen reichen Erfahrungsschatz im Fußball zurückgreifen. Als Spieler war er jahrelang für den damaligen Oberligisten SV Bonlanden aktiv, bevor er zum Ende seiner Karriere zu seinem HeimatvereinDonzdorf zurückkehrte. In Donzdorf übernahm er in der Saison/​das Traineramt, das er insgesamt sieben Jahre lang erfolgreich innehatte. Als Spieler hatte er mehrere Spitzentrainer erlebt wie Alexander Zorniger und von dieser Erfahrung auch als Trainer profitiert.Mirko Doll freut sich, dass mit Peter Frömmel ein sehr qualifizierter Fußballfachmann für die Co-​Trainer-​Position gefunden wurde, der durch seine menschliche Art perfekt zur Mannschaft und zum Trainerteam passt. Die Chemie zwischen Doll und Frömmel hat von Anfang an gestimmt, auch von der Fußballphilosophie her liegen beide auf einer Wellenlänge.Der Sportliche Leiter des TSGV Waldstetten, Markus Diezi, zeigt sich hocherfreut über diese Verpflichtung: „Es war der ausdrückliche Wunsch von Mirko Doll, einen Co-​Trainer zu haben, der nicht als Spieler in den Trainingseinheiten eingebunden ist, um eine Weiterentwicklung in der Trainingsgestaltung zu erreichen und weitere Impulse setzen zu können. Mit Peter Frömmel haben wir die Idealbesetzung gefunden. Schon beim ersten Gespräch war ich von seinem Auftreten angetan und seiner Spielphilosophie überzeugt, so dass ich mir sicher bin, dass er perfekt zu unserem Verein passt.“Der bisherige spielende Co-​Trainer des TSGV, Hans-​Jörg Sawatzki, wird sich auf eigenen Wunsch in der nächsten Saison voll und ganz auf das Sportliche konzentrieren. Damit wird er auch künftig der Mannschaft als erfahrener Spieler weiterhelfen. Keeper Marc Scherrenbacher bleibt weiterhin dem Trainerstab erhalten und wird auch als Torwart zur Verfügung stehen.

