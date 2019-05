Musical „Der kleine Prinz“ in Böbingen und Gmünd

» Mittwoch, 22. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: rsgh

Seit Beginn dieses Schuljahres laufen im Rosenstein-​Gymnasium in Heubach die Vorbereitungen für das Musical „Der kleine Prinz“ von Basti Bund nach dem Kinderbuchklassiker von Antoine de Saint-​Exupéry. Dazu haben Jakob Behringer, Bastian Bladeck, Niklas Diegel und Philipp Grieser, Teilnehmer des Presseprojekts, sich mit den beiden Musikern unterhalten.

Das Interview findet man am Donnerstag im Lokalteil der Rems-​Zeitung. Das Singspiel „Der kleine Prinz“ von Basti Bund und Michael Sommer nach dem Roman von Antoine de Saint Exupéry wird am Mittwoch,. Mai, im Rahmen der Remstal Gartenschau in Böbingen zweimal aufgeführt: umUhr eine Sonderaufführung für Schülerinnen und Schüler, umUhr für alle. Der Eintritt ist frei.Im Rahmen des Europäischen Kirchenmusikfestivalssingt der Chor das Musical dann am. Juli umUhr in der Augustinuskirche in Gmünd .

