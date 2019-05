Heubacher Jugend hat jetzt eine Chill-​Oase

Jetzt wurde der Heubacher Jugendpark um eine Attraktion reicher. In einem Beteiligungsprojekt zwischen Heubacher Jugendlichen mit der Firma Kukuk (Kunst-​Kultur-​Konzeption) aus Stuttgart war eine „Chill-​Oase“ entstanden, die am Donnerstag an die Jugendlichen übergeben wurde.

Bereits Anfangwar von dem auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses gegründetener-​Rat, der sich aus Schülerinnen und Schülern der achten Klassen der Realschule Heubach zusammensetzte, u.a. der Beschluss gefasst worden, den Skaterplatz in der Mögglinger Straße zu einem Jugendpark auszugestalten. Nachdem der Skaterplatz gut angenommen worden war, sollte den Jugendlichen damit ein Areal zur Verfügung gestellt werden, auf dem sie sich ungestört aufhalten und ihre Freizeit verbringen können.

