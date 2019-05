In nur 72 Stunden die Welt ein Stück besser machen: Soziale Projekte

Was kann man in 72 Stunden alles bewirken? Der liebe Gott hat laut Bibel in diesem Zeitraum die halbe Welt erschaffen – und viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen aus dem Ostalbkreis haben sich für eine drei Tage dauernde soziale Aktion viel vorgenommen. Ihr Ziel: Etwas tun, das die Welt ein Stück besser macht. Seit Donnerstag und noch bis Sonntag haben sie Zeit dazu.

In der gesamten Diözese Rottenburg machen ungefähr 8000 Kinder und Jugendliche mit, im Dekanat Ost-​alb (wo im Katholischen Jugendreferat für die Aktionen im Ostalbkreis die Fäden zusammenlaufen und die Aktion koordiniert wird) engagieren sich insgesamt 19 Gruppen — davon acht aus dem Raum Schwäbisch Gmünd. Sie richten ein Wahl-​Café ein, bauen eine Bank rund um einen Baum, gestalten Gartenanlagen in sozialen Einrichtungen sowie in der Stauferklinik oder backen Brot, um mit dem Erlös ein soziales Projekt finanziell zu unterstützen.





Die Rems-​Zeitung hat mit Kindern und Jugendlichen gesprochen, die sich an der Aktion beteiligen. Was sie zu sagen haben, steht in der Samstagsausgabe!



