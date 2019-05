Grüne sind klare Sieger der Europawahl in Gmünd

Der erste in Gmünd ausgezählte Wahlbezirk um 18 . 29 Uhr war zwar nicht repräsentativ, er zeigte jedoch einen klaren Trend. Denn im Hardt hatte die Ökopartei deutlich die Nase vorn. Zwar glich sich das Ergebnis im Verlauf der nächsten halben Stunde immer mehr dem deutschlandweiten Ergebnis an. Aber die Grünen sind mit 22 , 5 Prozent der Stimmen im Vergleich zu den 11 , 7 Prozent 2014 der klare Gewinner der Europawahl in Gmünd

Befragte man im Laufe des Tages die Wahlvorstände, so entstand bereits der Eindruck, die Beteiligung habe gegenüber der Wahl vor fünf Jahren deutlich zugenommen. Und tatsächlich: Während 2014 in Schwäbisch Gmünd nur 44 , 3 Prozent von ihrem Stimmrecht Gebrauch machten, waren es diesmal 57 , 1 Prozent. Von 41 526 Wahlberechtigten — rund 400 weniger als noch vor fünf Jahren — gaben 23 . 755 gültige Stimmen ab.





Vorläufiges Endergebnis der 70 Bezirke in Schwäbisch Gmünd für die Europawahl 2019



CDU : 34 , 1 %

GRÜNE: 22 , 5 % SPD : 13 , 2 %

10

1

FDP : 5 , 3 %

DIE LINKE: 4 , 1 %

DIE PARTEI: 2 , 0 %



FREIE WÄHLER 1 , 5 %

TIERSCHUTZPARTEI: 1 , 3 %





AfD:

