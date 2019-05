Vincens Toscano im neuen Kader des 1 . FC Normannia Gmünd

Grafik: RZ

Stephan Fichter, Teammanager des Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd, hat die ungewohnte Freizeit am vergangenen Wochenende genutzt, um weiter am Kader für die neue Saison in der Verbandsliga zu arbeiten.

Montag, 27. Mai 2019

Alex Vogt

Aus der eigenen U 19 wird die Normannia Vincens Toscano in den Verbandsligakader übernehmen. Er ist nach Dennis Wolf das zweite Eigengewächs, das die Normannen in die erste Mannschaft hochziehen. Toscano spielt seit 2014 in den Jugendmannschaften des 1 . FC Normannia Gmünd. Der 18 – jährige Linksfuß wusste die Verantwortlichen mit seiner Schnelligkeit und seinen überraschenden Spielmomenten zu überzeugen. „Vincens steht am Anfang seiner Möglichkeiten und wir glauben, dass er sich in den nächsten Jahren ständig verbessern wird“, sagt Stephan Fichter. „Seine Ansätze sind sehr gut. An diesen zu feilen und diese konstant werden zu lassen, das ist sein und unser Anspruch“, so der FCN –Teammanager weiter.



Nicht mehr im Normannia-​Kader in der neuen Saison werden dagegen Simon Knecht, Malte Quiceno, Toni Suddoth, Efendi Erol, Nermin Ibrahimovic sowie Stephan Fichter stehen.

