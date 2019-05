Letzter Normannia-​Auftritt in der Oberliga gegen Oberachern

Vor dem letzten Saisonspiel in der Fußball-​Oberliga am Donnerstag daheim gegen den SV Oberachern werden die Verantwortlichen des 1 . FC Normannia Gmünd sechs Spieler, die den Verein verlassen, verabschieden. Für den SV Oberachern geht es noch um alles oder nichts im Kampf gegen den Abstieg. Anpfiff ist um 15 Uhr.

„Das ist der springende Punkt“, sagt Holger Traub zu dieser Tabellenkonstellation am letzten Spieltag. „Für uns geht es um gar nichts mehr, was die Tabelle angeht. Wir wollen uns in unserem vorübergehend letzten Oberliga-​Spiel aber bestmöglich verkaufen“, fügt der Normannia-​Trainer hinzu.





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28 . Mai.



Dass Ersatztorhüter Malte Quiceno Mainka (SV Ebersbach), Teammanager Stephan Fichter (Karriereende) und Simon Knecht (TSV Essingen) der Normannia in der kommenden Saison als Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen, steht schon länger fest. Hinzu kommen – das hat Spielleiter Claus-​Jörg Krischke am Montag auf RZ-​Anfrage mitgeteilt – mit Toni Terrell Suddoth, Efendi Erol und Nermin Ibrahimovic drei weitere Abgänge – laut Krischke jeweils mit noch unbekanntem Ziel. „Bei diesen drei Spielern laufen die Verträge aus“, sagt Trainer Holger Traub über Suddoth, Erol und Ibrahimovic. „Ich habe mit allen gerne zusammengearbeitet. So ist es aber im Fußball, dass sich die Wege trennen.“So werden die Normannen am Donnerstag vor dem Anpfiff des letzten Saisonspiels gegen den SV Oberachern sechs Spieler, den langjährigen Physiotherapeuten Elmar Burkhardt, Sicherheitschef Walter Höfer und dessen Stellvertreter Kurt Schöberl offiziell verabschieden. In den darauf folgenden vorerst letztenOberliga-​Minuten des als Absteiger feststehendenNormannia Gmünd steht für die Gäste aus dem Ortenaukreis noch viel auf dem Spiel. Der SV Oberachern rangiert mitPunkten auf dem. und fünftletzten Platz – vor der TSG Backnang () und hinter dem TSV Ilshofen (). Sollten die Stuttgarter Kickers nicht über die Relegation in die Regionalliga Südwest aufsteigen, müsste auch noch der Viertletzte aus der Oberliga absteigen. Deshalb ist Oberachern auf einen Sieg in Gmünd angewiesen, um nicht Gefahr zu laufen, von der TSG Backnang (Heimspiel gegen den FV Ravensburg) noch überholt zu werden.

