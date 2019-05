Fußball-​Fans die Schals gestohlen

Montag, 06. Mai 2019

Fünf Jugendliche, die auf dem Weg zu einem Fußballspiel nach Heidenheim waren, wurden am Samstag gegen 10 . 20 Uhr in Aalen in der Wilhelmstraße unvermittelt von einem Unbekannten mit Reizspray angegriffen, geschlagen und getreten. Der Angreifer erhielt dabei auch Unterstützung von zwei weiteren Männern. Die drei Männer forderten die Fanschals der Geschädigten und bekamen diese dann auch ausgehändigt.

Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnlinie bzw. des Kreisverkehrs an einer dortigen Tankstelle. Die Geschädigten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die drei Täter werden als 18 bis 20 Jahre alt beschrieben. Der Haupttäter hat eine auffallend krumme Nase. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Aalen unter Telefon 07361 /​ 5800 in Verbindung zu setzen.





