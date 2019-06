Hallenfest auf dem Hornberg

Fotos: Gerhard Nesper

Nachdem der Sonntag den Segelfliegern der Fliegergruppe Schwäb. Gmünd e.V. und ihren vielen Gästen auf dem Hornberg herrliches trockenes und warmes Sommerwetter beschert hatte, waren zahlreiche Wanderer, Rad– und Autofahrer auf das Segelfluggelände gekommen.

Montag, 10. Juni 2019

Gerhard Nesper

Wie jedes Jahr waren zwei Flugzeughallen leer geräumt und mit Tischen und Bänken eingerichtet worden, die dann auch an beiden Tagen prächtig gefüllt waren. Auch vor den Hallen waren die vielen Tische und Schrannen restlos besetzt. Nicht nur die bekannten und beliebten knusprigen Hähnchen, auch Schweinebraten, Pulled Pork aus dem Smoker, Crèpes und Würstchen aller Art mit hausgemachtem Kartoffel– und Krautsalat lockten die vielen Besucher auf das Gelände rund um den Flugplatz. Was sonst noch geboten war steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

