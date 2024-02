Der Bergochs lockt Familien nach Weiler

Fotos. ib

„Bergochs Muh“, so der traditionelle Ruf beim alljährlichen Faschingsumzug in Weiler in den Bergen, steht für einen liebenswerten Fasching, der gerne fröhlich und ausgelassen mit einem familienfreundlichen Umzug gefeiert wird.

Montag, 05. Februar 2024

Jürgen Widmer

30 Sekunden Lesedauer



Dichte Straßen, zugeparkte Wiesen und Stau bis weit vor den Dorfanfang, so zeigte sich Weiler in den Bergen, kurz vor dem Dreißigsten Weilermer Faschingsumzug. Jung und Alt, Groß und Klein war angereist aus dem Ostalbkreis und der Schwäbischen Alb, um dem Faschingsumzug beizuwohnen. Er gilt als einer der schönsten Faschingsumzüge der Region und ist durch seine kurzweilige und familiäre Atmosphäre bei Jung und Alt, natürlich den Bewohnern von Weiler sowie bei Familien sehr beliebt.





Was alles beim Umzug in Weiler geboten war, lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



432 Aufrufe

120 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen