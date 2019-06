Großbrand in Durlangen

Brand der fünf Hallen auf dem ehemaligen Waiko-​Gelände. Fotos: Kessler + privat

Großfeuer beim ehemaligen Waiko-​Gelände mitten in der Nacht. Kurz vor 2 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Wehren — auch aus den Nachbarorten — fanden sie eine lichterloh brennende Halle vor.

Donnerstag, 20. Juni 2019

Rems-Zeitung, Redaktion

Die weit über 100 Feuerwehrleute aus Durlangen, Mutlangen, Täferrot, Spraitbach, Ruppertshofen sowie Aalen und Gmünd benötigten lange, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Nicht zuletzt wegen der brennenden Stoffe in der etwa 150 Meter langen und ebenso breiten Halle, konnte das Feuer auch nach Stunden noch nicht vollständig unter Kontrolle gebracht werden.Vorsichtshalber musste man auch die Nachbarhäuser evakuieren, da ein Übergreifen der Flammen nicht auszuschließen war. Das gesamte Ausmaß des Brandes war in der Nacht noch nicht abzuschätzen, die Löscharbeiten werden sich auch noch bis in den Vormittag des Donnerstags hinziehen. Eine Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden.













Durlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

