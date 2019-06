Dorffest in Mutlangen

Am Samstag und Sonntag, 29 . und 30 Juni, findet das 18 . Mutlanger Dorffest mit dem bewährten Konzept statt. Die internationalen Partner bringen Landestypisches mit. 29 Standbetreiber haben ihre Teilnahme am Dorffest zugesagt, das natürlich wieder auf dem Gelände des Schulzentrums zwischen Franziskus-​Gymnasium, Hornbergschule und Mutlanger Forum ausgerichtet wird.

Das wie immer auf zwei Bühnen angebotene Unterhaltungsprogramm kann sich einmal mehr sehen lassen. Es beginnt am Samstag umUhr mit dem Aufmarsch des Musikvereins Mutlangen und dem anschließenden Fassanstich. Eine Stunde später sind Vorführungen an der Reihe, die vom Kindergarten Don Bosco über das Kulturwerk „Salsa Leo“ (neu) bis zu den beliebten Tanzgruppen aus Bouxières-​aux-​Dames reichen. Mehr über das Dorffest in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Juni.

