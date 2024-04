So sieht die neue Notaufnahme in Mutlangen aus

Fotos. Valeriy Verbetskiy

Vom 17. April an können die Patientinnen und Patienten in der neuen Zentralen Notaufnahme in Mutlangen versorgt werden. Für Patienten und Mitarbeitende bedeutet diese deutliche Verbesserungen und kürzere Wege.

Sonntag, 14. April 2024

Jürgen Widmer

Ein Vorteil: Patientinnen und Patienten haben eine gemeinsame Anlaufstelle, an der entschieden werden kann, ob der Ankömmling stationär oder ambulant versorgt werden muss.Hier gibt es Genaueres https://​rem​szeitung​.de/​2​0​2​4​/​4​/​9​/​s​t​a​u​f​e​r​k​l​i​n​i​k​u​m​-​n​o​t​a​u​f​n​a​h​m​e​-​f​u​e​r​-​d​i​e​-​z​u​k​unft/

