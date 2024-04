Skatepark in Mutlangen: Abstimmung läuft

Foto: ig

Der Skatepark in Mutlangen soll ein neues Gesicht bekommen. Darauf haben sich Jugendliche und Stadtverwaltung bei einem Treffen am Mittwoch geeinigt. Wie genau der Skatepark aussehen soll, steht allerdings noch nicht fest. Eine Umfrage per App soll helfen.

Donnerstag, 11. April 2024

Thorsten Vaas

58 Sekunden Lesedauer



Nach einem erfolgreichen Jugendmeeting am 10. April am Mutlangener Skatepark, organisiert vom Jugendbeirat Mutlangen, Bürgerinnen und Bürgern sowie der Gemeinde, steht die Neugestaltung des Skateparks kurz bevor.Durch offene Diskussionen und einen Austausch wurden gemeinsame Wege gefunden, um den Skatepark zu einem Ort der Begegnung und Freizeitgestaltung für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen zu machen. Der Mutlangener Skatepark steht vor einer spannenden Neugestaltung, die Beteiligung von Jugendlichen und Erwachsenen spielt eine entscheidende Rolle. Vor dem Jugendmeeting fand eine Umfrage in der „Placem App“ statt, in der die Gemeinschaft abstimmen konnte, welche Vorstellungen und Wünsche sie für den Skatepark haben. Basierend auf diesen Ergebnissen fand dann das Treffen statt.. Das Jugendmeeting am Mutlangener Skatepark wurde vom Jugendbeirat Mutlangen, unterstützt von Bürgern und der Gemeinde, ausgerichtet. Gemeinsam wurden Visionen und Ideen für die Neugestaltung des Skateparks gesammelt. Durch offene Gespräche und den Austausch zwischen Jugendlichen und Erwachsenen wurden wichtige Wege und Maßnahmen identifiziert, um den Skatepark zu einem Ort der Begegnung und Freizeitgestaltung für alle zu machen. Die Umfrage in der „ Placem App “ läuft noch bis zum 21. April, sodass alle Interessierten ihre Stimme abgeben können. Um teilnehmen zu können, muss ein QR-​Code gescannt werden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



153 Aufrufe

232 Wörter

27 Minuten Online



Beitrag teilen