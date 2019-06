Einhorn-​Tunnel gesperrt

Ein Pannenfahrzeug führte dazu, dass der Gmünder Einhorn-​Tunnel am Abend für kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt wurde und sich in der Folge ein Stau bildete.

Montag, 03. Juni 2019

Nicole Beuther

