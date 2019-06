Der etwas steinige Weg in ein normales Leben

Das größte Glück des Lebens hält Mirko G. in seinen Armen. Vor zehn Tagen ist er Vater eines Sohnes geworden. Seine weniger schöne Vergangenheit, geprägt von Drogenproblemen und Gefängnisaufenthalten, hat er endgültig hinter sich gelassen. Mirko will nur eines: Gemeinsam mit seiner kleinen Familie endlich ein normales Leben führen. Doch der Weg in dieses Leben, das er nie hatte, ist alles andere als einfach.

Mittwoch, 05. Juni 2019

Nicole Beuther

Es sind scheinbare Kleinigkeiten, an denen sich zeigt, wie sehr Mirko das Leben in Freiheit genießt. Die Momente beispielsweise, in denen er gemeinsam mit seiner Frau durch den Wald spaziert, gehören dazu. Zu lange musste er verzichten auf Glücksmomente wie diese.







Von seinem Weg und seinem Leben heute berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.

