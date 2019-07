Remstal Gartenschau: Veranstaltungs-​Tipps

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Die Remstal Gartenschau 2019 ist die bundesweit erste Gartenschau, die in 16 Städten und Gemeinden stattfindet. Vom 10 . Mai bis zum 20 . Oktober verwandelt sich das Remstal in einen unendlichen Garten — und hat jede Menge Veranstaltungen zu bieten. Wir geben immer donnerstags in der Rems-​Zeitung Veranstaltungs-​Tipps.

Mittwoch, 10. Juli 2019

Marcus Menzel

Unter anderem finden am Wochenende zwei Gmünder Stadtteilfeste auf der Remspark-​Büne statt. Am Freitag,. Juli, präsentiert sich Großdeinbach, am Sonntag,. Juli, der Stadtteil Rechberg. Mehr darüber und weitere Veranstaltungs-​Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Juli.

schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

