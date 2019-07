Lorch: 100 Beschäftigte von Insolvenz betroffen

Die Schock-​Gruppe mit Sitz in Lorch-​Waldhausen hat für ihre drei Gesellschaften Insolvenzantrag gestellt. Etwa 100 Beschäftigte sind davon betroffen.

„Wir halten den Geschäftsbetrieb in allen Gesellschaften ungeachtet der Insolvenzanträge in vollem Umfang aufrecht“, betont der vorläufige Insolvenzverwalter der größten Teil-​Firma,Holger Leichtle. „Alle bestehenden Aufträge werden fach– und zeitgerecht sowie ohne Abstriche bei den hohen Qualitätsanforderungen erfüllt. Schock ist selbstverständlich bereit und in der Lage, neue Aufträge anzunehmen und zu bearbeiten.“ Die rundMitarbeiter der Unternehmensgruppe werden bis einschließlich August über das Insolvenzgeld abgesichert. Wie sich Leichtle und seine beiden ebenfalls verantwortlichen Kollegen die Zukunft von Schock vorstellen, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung

