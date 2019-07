125 Jahre Raiffeisenbank Mutlangen

Galerie (6 Bilder)

Fotos: str

Seit 125 Jahren gibt es die Raiffeisenbank in Mutlangen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist? Das haben auch ganz viele Kunden und Mitglieder gedacht, die am Sonntag zum Tag der offenen Tür und zum Feiern in die Bank und rund um das Gebäude gekommen waren.

Sonntag, 21. Juli 2019

Heinz Strohmaier

37 Sekunden Lesedauer



40

Die Vorstände, Oliver Seibold und Thomas Bareiß, nahmen nach der kurzen Begrüßung in der Bank die Preisverleihung aus dem Malwettbewerb vor. RundKinder nahmen kleinere oder größere Preise entgegen, aus jeder Altersstufe wurden jeweils drei Hauptgewinner besonders ausgezeichnet.Aber auch für die Erwachsenen gab es etwas zu gewinnen. Man konnte am Glücksrad drehen und hatte gute Chancen auf einen Gewinn, denn nur jedes zweite Feld war eine „Niete“.Essen und Trinken gab’s aus dem Streetfoodtruck hinter der Bank. Dort konnte man dann die gewonnenen Gutscheine vom Glücksrad gleich einlösen. Es war ein kleines Volksfest rund um die Bank.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

76 Aufrufe

34 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 72