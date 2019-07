Gartenfest-​Jubiläum in Weilerstoffel

Pünktlich um 17 Uhr wurde am Samstag vom Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft, Gerhard Seiler, das erste Fass angestochen, bzw. die Zapfanlage in Betrieb genommen. Damit startete die Dorfgemeinschaft in ihr diesjähriges und zugleich 25 . Jubiläums-​Gartenfest.

Sonntag, 21. Juli 2019

Der Sonntag begann dann mit einem vonHorst Walter zelebrierten Gottesdienst, der von der Gitarrengruppe des Schwäbischen Albvereins unter der Leitung von Hans Reißmüller musikalisch umrahmt wurde. Im Vorfeld waren von der Dorfgemeinschaftkg Schweinebraten,kg Kartoffelsalat,kg Leberkäs undkg Steak geordert worden, denn die Besucher auf dem Festplatz, der auf der Wiese und in zwei Zelten aufSitzplätze erweitert worden war, hatten einen gesunden Hunger mitgebracht. Einen ausführlichen Bericht über das Jubiläums-​Fest kann man am Montag in der Rems-​Zeitung lesen.

