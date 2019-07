Polizeihubschrauber fand Verschollenen

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: Rems-​Zeitung

Aus Sorge um seinen 71 Jahre alten Vater verständigte ein 29 -​Jähriger am Sonntagabend gegen 19 . 40 Uhr die Polizei und bat um Hilfe. Der junge Mann gab an, dass sein Vater gegen 15 . 30 Uhr mit seinem Pkw von der Hammerschmiede in Richtung Schwäbisch Gmünd aufgebrochen sei und sich offenbar verfahren hat.

Montag, 29. Juli 2019

Manfred Laduch

32 Sekunden Lesedauer



19

71

Bei einem Telefongespräch habe er nur sagen können, dass er über eine Umleitung auf der Bgefahren ist und konnte als Anhaltspunkt lediglich ein altes Bauernhaus angeben. Unter Einsatz eines Polizeihubschrauberskonnte der Pkw im Waldgebiet bei Fach in einer Senke festgestellt werden, wo es im Schlamm feststeckte. Der-​Jährige musste wegen gesundheitlicher Probleme ärztlich behandelt werden. Hierzu wurde ein Rettungswagen auf den nächst befahrbaren Waldweg geordert. Der Pkw wird im Laufe des heutigen Montags geborgen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Abtsgmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

609 Aufrufe

10 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 62