Jubiläumsfest: 750 Jahre Hinterlintal

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Die Gemeinde Spraitbach ist im Jahr 2019 erst 723 Jahre alt. Der Ortsteil Hinterlintal tauchte da schon früher auf, nämlich im Jahr 1269 zum ersten Mal. Grund genug für die heutige Dorfgemeinschaft Hinterlintal e. V. , im Jahr 2019 die 750 -​Jahr-​Feier in großem Stil anzugehen. Gefeiert wird am Wochenende, 6 . und 7 . Juli.

Donnerstag, 04. Juli 2019

Marcus Menzel

27 Sekunden Lesedauer



6

20

30

5

Das Dorffest wird dieses Mal jedoch nicht in der Mitte des Ortsteils gefeiert, sondern vor den Toren von Hinterlintal auf den Wiesen. Die Party– und Stimmungsband Xtreme wird am Samstag,. Juli, abUhr für eine großartige Atmosphäre sorgen. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Juli.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Spraitbach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

108 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 79