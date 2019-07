Wertstoffhof in der Lorcher Straße erst am Freitag geöffnet

Wegen Asphaltarbeiten in der Lorcher Straße ist die Zufahrt zum Wertstoffhof der GOA auch am heutigen Donnerstag noch nicht möglich. Dies teilt die GOA soeben mit. Alle anderen Wertstoffhöfe haben wie gewohnt geöffnet. Die nächstgelegenen Wertstoffhöfe befinden sich in Waldstetten, Lorch und Heubach.

Donnerstag, 04. Juli 2019

Nicole Beuther

