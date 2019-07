Kindergarten St. Barbara vorgestellt

Mit einer feierlichen Eucharistiefeier in der St. Laurentiuskirche, mitgestaltet von den Kindern und Erzieherinnen, begann am Sonntag der Tag der offenen Tür im neu sanierten und ausgebauten Kindergarten St. Barbara im Rechbachweg.

Sonntag, 07. Juli 2019

Gerhard Nesper

Bürgermeister Michael Rembold meinte, ihm gehe das Herz auf bei soviel warmherziger Begrüßung. Waldstetten sei eine großartige Gemeinde und wenn alle an einem Strang ziehen, komme so etwas zustande. Die Kinder hätten jetzt ihre Insel der Glückseligkeit und jeder ausgegebene Cent sei gut angelegt. Viel Geld habe die Gemeinde in die Hand genommen, so der Bürgermeister weiter, um gute und qualitativ hochwertige Rahmenbedingungen für junge Familien zu schaffen. Mit dem generalsanierten Kindergarten bekomme Waldstetten ein weiteres Schmuckstück, in dem man sich wohl und behütet fühlen könne. Die Umbaumaßnahmen hatten ein Volumen von rundMillionen Euro, zu dem die GemeindeMillionen beigetragen habe. Die beste Geldanlage sei, in die Zukunft, in Kinder und Jugendliche zu investieren. Was die anderen Grußwortredner sagten und was für Groß und Klein geboten war, steht am Montag in der Rems-​Zeitung

