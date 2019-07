Hinterlintal feierte sein 750 -​jähriges Bestehen

Fotos: zi

Mit mehr als dem Zehnfachen der eigenen Einwohnerzahl als Gäste feierte der Spraitbacher Ortsteil Hinterlintal am Wochenende sein 750 -​jähriges Bestehen.

Montag, 08. Juli 2019

Nicole Beuther

Weil man jubiläumsbedingt mit großem Andrang rechnen durfte, wurde das Dorffest dieses Mal aus der Mitte des Ortsteils vor die Tore von Hinterlintal verlegt. Auf den dortigen Wiesen ist einfach mehr Platz. Los ging es am Samstagabend mit der Party– und Stimmungsband Xtreme, die für eine großartige Atmosphäre im Festzelt sorgte.







Was sonst noch alles geboten wurde, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



